Nyheter

Tekking av kabelen som skal bringe gondolvognene opp og ned fra Nesaksla var planlagt gjort i helga som var, men som kjent gjorde vindforholdene på toppen av fjellet det umulig å gjennomføre. Onsdag er det imidlertid klart for et nytt forsøk, og denne gangen ser det ut til at de har værgudene på sin side.