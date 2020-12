Nyheter

Han lurer i grunnen på om Fjord 1 deler ut gullklokke til gode og stabile kundar. Og han legg ikkje skjul på at han kjenner seg som ein god kandidat. I heile 25 år har åfarnesingen pendla over fjorden, to gonger for dag, til og frå arbeid på Nesjestranda i 23 år, og no i Molde. I tillegg kjem alle fritidsreisene, ikkje minst fotballturar til Molde for den store fotballentusiasten.