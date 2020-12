Nyheter

Ordskiftet mellom fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Fremskrittspartiets gruppeleder Frank Sve fortsetter. Etter at fylkestinget tirsdag vedtok hvordan budsjettet for 2021 skal fordeles, uttalte Kjølmoen at ferjetakstene ikke økes fra 1. januar 2021. Det fikk Frank Sve til å si at Kjølmoen og flertallet kamuflerer at ferjeprisene går opp, fordi fylkeskommunen skal ta i bruk samme takstsystem som staten, autopass-regulativet. Sve viste til at trafikantene får prisøkning på rundt 30 prosent.