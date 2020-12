Du kan bestemme hvem som blir Årets raumaværing 2020

Nyheter

Det er Åndalsnes Avis sine lesere som avgjør hvem som blir Årets raumaværing 2020, og fristen for å avgi stemme er julaften. Kandidatene er det Åndalsnes Avis som peker ut.

Åndalsnes Avis vil med kåringen løfte fram personer som i løpet av året har bidratt til å skape stolthet og tilhørighet til Rauma. I kriteriene legger vi også vekt på at kandidatene er personer som har utmerket seg og gjort noe utenom det vanlige og som stikker seg ut på en positiv måte for Rauma. Prisen er et lokalt produsert kunstverk.

I fjor kåret leserne av Åndalsnes Avis for første gang «Årets raumaværing». Gründeren og forretningsmannen Lars Wenaas fra Måndalen ble en populær vinner.

Wenaas følte seg noe brydd over at nettopp han fikk utmerkelsen, og ikke andre, som han mener fortjener prisen like mye som ham. Da vi overrakte ham prisen, sa Wenaas:

– Jeg får maleriet og heder og ære, alt dette er veldig flott. Men du kunne brukt kanskje hundre bilder av forskjellige personer som har gjort noe i dette samfunnet som er minst like viktig som det jeg gjør. For eksempel han som står 12 timer oppe i idrettshuset her og banker for å ordne og for å få til ting, bygger startbuer og så videre og så videre. De er gjerne hverdagsheltene. Og så kommer jeg...

– Hvorfor har du et slikt samfunnsengasjement?

– Jeg synes det er naturlig at alle skal ha et samfunnsansvar, men det er selvfølgelig på forskjellige nivå at man kan yte. Jeg er så heldig at jeg kan yte med økonomiske bidrag. Men det ser vi hele tida, at det er utallige personer som er engasjert med små ting på ulike nivå, sa Wenaas.

Det er leserne som bestemmer hvem som skal bli Årets raumaværing. Årets raumaværing får et kunstverk, laget av en lokal kunstner, som synlig bevis.

I 2020 har vi seks gode kandidater til utmerkelsen, og du kan lese begrunnelsen under og avgi din stemme.

