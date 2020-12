Nyheter

(Rbnett): Det er ikke så ofte at samtlige parti i fylkestinget er så enig som når det kommer til nytt fjøs ved Gjermundnes videregående skole. Flertallspartiene har lagt inn 20 millioner kroner for å få bygget et moderne fjøs ved skolen. Det støttet de andre partiene. Høyre er klar til å plusse på enda mer for å oppgradere landbruksutdanninga på Gjermundnes.