Bygda jobbet dugnad for å gjenreise barnehagen. Nå kan den bli nedlagt

Nyheter

Det var i 1998, like før jul, at skolen og barnehagen i Eidsbygda brant ned til grunnen.

I kjellerne i det bygget hadde Rauma Skytterlag laget seg en liten skytebane.

I spissen for oppbyggingen

Bygget brant ned til grunnen og skytterlaget gikk raskt i bresjen for å få bygd huset opp igjen, da med rom for en skole, en korttidsbarnehage og en skytebane i kjelleren.

Budsjettarbeidet: - Foreløpig ikke funnet penger til barnehagen i Eidsbygda eller ny landbrukssjef Samarbeidspartiene varsler at de kun vil komme med forslag til mindre til endringer i kommunedirektørens budsjettforslag. I desember skal budsjettet vedtas av kommunestyret.

– I 2001 sto bygget klart, og hadde det ikke vært for skytterlaget var primus motor for gjenoppbyggingen, tror jeg det ikke hadde vært noe bygg her i dag, sier Jørn Ole Skiri.

Skytterlaget tok utgiftene

Skytterlaget sto for byggingen av hele kjelleren, som er i betong.

– Skytterlaget dekte alle utgiftene der – ved hjelp av dugnad og bidrag. Kommunen er eier av huset, men siden vi tok kostnadene i kjelleren, har vi livslang leiekontrakt, forteller Skiri.

Også Eid idrettslag og private i bygda, har bidratt til blant annet et flott treningsrom i kjelleren, opparbeidelse av uteområdet med ballbinge og nå snart også en volleybane.

Stor dugnadsinnsats

– Det har vært mye dugnadsarbeid i årenes løp, som beising av huset og asfaltarbeid ute. Det er synd at alt vi har bidratt med, skal bli borte, sier Skiri.

Skytterlaget har hatt en intensjon om å stå frem som dynamoen i bygda.

– Når man bryter en kjede med ett ledd, midt på kjeden, kan det splitte samfunnet på en utilsiktet måte, mener Skiri, og lurer på hvilken signaleffekt dette vil ha på frivilligheten.

– Hvem vil fortsette med dugnadsinnsats, når dette er resultatet, spør han.

Stor ringvirkninger

Han påpeker at det er ikke bare at de mister barnehagen, men at det vil bli store ringvirkninger for samfunnet rundt.

– Det går 13 barn i barnehagen, som kommer fra flere bygder rundt om. Det fører til at også de voksne bruker aktivitetene bygda har å tilby. Alt henger sammen, sier han.

Skiri er også redd for handelslekkasje hvis bygda mister barnehagen.

Konsekvens for butikken

– Ikke minst butikken som vi i alle år har jobbet med å beholde og bygge opp. Hvis foreldre må kjøre barna sine til andre barnehager, blir det jo mest naturlig å handle der man likevel stopper.

– Hvor blir nærmeste barnehage hvis det blir nedleggelse her?

Sp vil beholde Eidsbygda barnehage, Høyre snakker om bare én barnehage i Isfjorden Varaordfører Magnhild Vik (Sp) vet ikke om hun får det til, men hun har lyst å beholde Eidsbygda barnehage. Samtidig lufter Høyre tanken om bare én barnehage i Isfjorden. Og den bør være privat.

– Det er Åfarnes, Isfjorden og Åndalsnes. De som har jobb på Åndalsnes, vil sikkert velge å ha barna sine i barnehage der. Da er det jo fare for barnehagen på Åfarnes også, påpeker Skiri.

Lite salgbart

Han tror ikke det store bygget vil bli lett bygg å selge for Rauma kommune.

– Og et ubrukt, tomt hus vil være en minuspost på regnskapet uansett. Det er småpenger å spare på å legge ned en barnehage, men en stor belastning for folka som bor her, sier Skiri.

Inviterer til politikermøte

Torsdag kveld inviterer foreldregruppa og de ansatte ved barnehagen, alle kommunestyrerepresentanter til et møte på barnehagen, for å diskutere mulige løsninger på forslaget om nedleggelse.

– Vi ønsker levende bygder. Rauma kommune blir fattigere uten bygdesamfunnene. Forslag om nedleggelse vil få fatale konsekvenser for tilflyttingen og for oss som bor her, skriver Vera Simonsson, leder i FAU i barnehagen, i invitasjonen, og håper på godt oppmøte.