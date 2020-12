Nå er folketellingen fra 1920 tilgjengelig – etter 100 års ventetid

Nyheter

Riksarkivar Inga Bolstad tror mange har ventet på at folketellingen skulle bli tilgjengelige på Digitalarkivet , spesielt de som driver med slektsgransking og lokalhistorie.

– I tillegg kan opplysningene i folketellingen i 1920 bidra til ny innsikt for forskere innenfor flere ulike disipliner, sier Bolstad.

Folketellinger inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på én bestemt dato i ett bestemt år. 1. desember 1920 ble en slik telling foretatt, og siden opplysningene var underlagt taushetsplikt i hundre år, er de tilgjengelige først nå.

I tillegg til å finne informasjon om kjente og ukjente nordmenn, gir tallene blant annet et unikt øyeblikksbilde av samfunnet for hundre år siden. I 1920 var folketallet 2.649.775, noe som betyr at folketallet i Norge har økt med 2,7 millioner på 100 år, ifølge de siste SSB-tallene.

I 1920 var det kun tre kommuner som hadde mer enn 50.000 innbyggere. Eldste kvinne var 106 år, mens eldste mann var 102 år

(©NTB)