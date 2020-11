Nyheter

Åndalsnes Avis har tidligere meldt at Rauma Røde Kors ville arrangere en støttemarkering for flyktningene i Moria-leiren på Rådhusplassen førstkommende lørdag. Nå har arrangementet blitt avlyst. Arrangør Bodil Authen skriver på Facebook-siden til arrangementet at avlysningen skjer med hensyn til smittevernet.