– Book tidlig om du skal ta toget hjem til jul

Nyheter

Jula nærmer seg med stormskritt, og er under en måned unna. Mange har nok tenkt seg hjemover til jul, og kanskje da med kollektivtransport. På grunn av koronapandemien er det fremdeles restriksjoner på togtrafikken, noe som igjen går ut over hvor mange plasser som er ledig.

– Vi ser en økning i bestillinger rundt helga før jul på Dovrebanen, Raumabanen og Nord, og noen tog fra Oslo til Trondheim er allerede utsolgt, så om man skal ta toget vil jeg anbefale å booke tidlig, sier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge til Åndalsnes Avis.

Hun forteller at de kjører full produksjon som vanlig, men at de kun selger rundt halvparten av setene.

– 13. desember vil det komme en oppdatering i bookingsystemet vårt. Fram til nå har det vært slik at alle får to seter når de bestiller billett, men heretter vil kun de som reiser alene få det. Det vil si at om man reiser sammen med noen, vil man få to seter, og ikke fire, som gjør at vi kan ha flere i togene, sier hun.

Nedgang

Det har i det siste vært en oppsving i antall smittetilfeller i Norge, og da særlig i storbyer som Oslo. Nesteby forteller at de har merket en nedgang i antall reisende på grunn av dette.

– Etter at de siste retningslinjene kom har vi sett at trafikken har gått nedover. Det er trist at det er slik som det er, og man merker at folk reiser mindre, sier hun.

Økonomiske konsekvenser har det også fått.

– Men vi har glede av en støtteordning med Jernbanedirektoratet som vi får for å kunne kjøre alle togene. Om situasjonen skulle vedvare over tid vet vi ikke hvordan det blir. Vi tar en anbefaling om gangen, sier Nesteby.

Tiltak

Når det gjelder smitteverntiltak, forteller Nesteby at de forholder seg til retningslinjene om bord i togene.

– Det er ikke noe påbud om å bruke munnbind, men om man ønsker å bruke det er man selvsagt velkommen til det. Vi anbefaler også våre ansatte om å bruke dem om de ønsker på kortere strekninger. Vi har også spritdispensere som er satt ut i vognene, sier hun, og legger til at de har hatt noen smittetilfeller på langdistansetogene.

– Disse har så blitt meldt inn til FHI, og de seks til åtte personene som har sittet i nærheten ble deretter kontakta.

– Kan det bli aktuelt med et munnbindpåbud senere?

– Det er det FHI som bestemmer, men i og med at vi bare selger halve toget med annethvert sete, og at man dermed klarer å holde avstand, løser man den situasjonen, sier Nesteby og legger til at de reisende får ta hensyn til hverandre og følge retningslinjene.