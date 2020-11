Nyheter

Det melder Rauma kommune. Den smitta personen er folkeregistrert her i kommunen, men bor et annet sted i landet. Kommunen opplyser videre at det har blitt gjennomført smittesporing i Rauma, og at en nærkontakt av vedkommende har testet negativt på viruset. Nærkontakten er satt i karantene i 10 dager, opplyses det videre.