(Rbnett.no): – Jeg er ærlig forbannet. Og jeg er bekymret for hvordan ressursene i politiet blir prioritert hvis politimesteren får det som han vil. Jeg frykter at miljøet ved Molde politistasjon svekkes og at Romsdal splittes slik at Vestnes og Rauma skal styres fra Ålesund, mens resten av Romsdal skal styres fra Kristiansund. Vi får enda mer sentralisering og fjernstyring av polititjenestene her, sier Geir Inge Lien.