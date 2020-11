Mer bratt romsdalsreklame på TV skjermen

Nyheter

Romsdalsnaturen har virkelig fått gjennomslag i nasjonale og internasjonale medier dette året. Det store, kommersielle spetakkelet rundt innspillingen av Mission Impossible 7 med Tom Cruise i hovedrollen var toppen av kransekaka. Men også innspillingene av sesong to av folkekjære Kompani Lauritzen og TV-serien Furia vil bidra til at et stort publikum både innaskjærs og utaskjærs vil oppdage Romsdalen og Rauma som reiselivsdestinasjon i løpet av året som kommer.