Har fått svar på halvparten av koronatestene

- Det er for tidlig å si at faren for et lokalt smittebrudd er overstått, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand. Søndag ettermiddag fikk han beskjed om resultatet fra halvparten av de 50 koronatestene, som ble gjort etter at en elev ved Rauma videregående skole fikk konstatert koronasmitte. Så langt har det ikke blitt oppdaget flere smittetilfeller i Rauma.