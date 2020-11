Musikkskolelæreren tok med seg kirkeorgel fra Danmark

Nyheter

Ellen Karberg har allerede markert seg som en energisk og initiativrik ressurs for kulturskolen. Hun hadde mange års praksis som pianopedagog, kordirigent, pianist og organist før hun kom til Norge. Så fikk hun nærmest et innfall om å gjøre en kursendring og bestemte seg for å sjekke jobbmulighetene i nabolandet lenger nord.