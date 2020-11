Har blitt midlertidig lager - salget er utsatt igjen

Nyheter

– Vi var klar til å annonsere bygget for noen uker siden, men så brant det i Teglverksvegen og det ble behov for lagerplass for innboet til dem som ble husløse. Det vil si de leilighetene som ikke brant, men som måtte fraflyttes likevel. Da sto Vangstun så lagelig til at det ble lager, forteller Unhjem.