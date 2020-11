Han blir MDG sin førstekandidat frå Møre og Romsdal

Nyheter

Det melder dei i ei pressemelding, etter at partiet laurdag ettermiddag hadde eit digitalt nominasjonsmøte.

Nominasjonsmøtet talte 38 delegatar.

- På førehand var det varsla benkeforslag til førsteplassen. Jarle Hauge Steffenssen tapte denne voteringa mot nominasjonskomiteen sin innstilte kandidat, Carl Johansen. Gro Santi Johnsen var foreslått til andreplassen, men også her vart nominasjonskomiteen sitt forslag på Ingvild Espelid Wold ståande. Rannveig Hana fekk støtte til å stå på 4.-plassen i sitt benkeforslag, heiter det i pressemeldinga.

- Takksam og motivert

Johansen seier i pressemeldinga at han er svært takksam for tilliten, og veldig motivert til å leie valgkampen for MDG neste år.

- Som MDGs første stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal, vil eg jobbe for å løfte det grønne næringslivet, for gode og framtidsretta løysingar for samferdsla, og for å styrke bulysta i distrikta, seier Johansen. Han er i dag gruppeleiar i MDG si fylkestingsgruppe og sit i fylkesutvalet og i samferdselsutvalet

Geir Klepaker frå Rauma, som mellom anna representerer partiet i kommunestyret, fikk 9.-plass på lista.

Den vedtekne stortingslista ser slik ut: