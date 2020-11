To områder med høg skredrisiko er nedjustert til faregrad lav

Nyheter

Det var 12. desember i 2019 at NVE leverte en ekstern rapport om risiko for kvikkleireskred i Rauma. To områder, Grytten og Jernbanegata, ble vurdert til faregrad høg, og risikoen for skred ble i Jernbanegata satt til nivå 5 som det eneste i Rauma. Konsekvensen ble at det måtte gjennomføres grunnboringer i Åndalsnes sentrum før fjordstasjonen kunne bygges.