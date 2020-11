Nyheter

Det mener Sol Harvold, som vi treffer i Havnegata. Sammen med Else Ramstad kikker de på bildene som Jeanette Løkkevig har laget og stiller ut i Walter Rovicks butikklokale.

De har registrert prosjektet «Framtidas Åndalsnes sentrum», som Nordveggen har fått i oppgave å drifte.

– Slik stunts bidrar til et mer levende sentrum Karin Hovde fra Måndalen, bosatt i Vikebukt, tror at aktiviteten som var denne lørdagen i Åndalsnes bidrar til å trekke folk til sentrum.

– Jeg tror det er en fin grunntanke at folk kan gå sammen og diskutere og komme fram til et resultat, sier Harvold.

– Hva er framtidas Åndalsnes?

Else Ramstad svarer først: – Det er vanskelig å si – det handler litt om befolkningssammensetning. Blir det bare eldre folk igjen, så er det liten sjans for at de vil fylle opp byen. Du må ha en blanding av ung og gammel. Og med tilpassede aktiviteter.

Sol Harvold: – Vi må prøve å få flere arbeidsplasser hit for å tiltrekke seg yngre mennesker. Jeg tenker på skolen, på RVS som er mitt hjertebarn etter å ha jobbet der i mange år, så er det veldig viktig at den får et godt rekrutteringsgrunnlag.

– Hvordan klare å skape et levende sentrum?

– Dette er et godt initiativ til det, og forslaget vårt er at vi kan gjøre det hver lørdag, ler Løkkevig.

– Det er tydelig at aktivitet i sentrum det drar til seg folk, så det er et flott tiltak, svarer Harvold.

Ramstad: – Fyller man lokalene med folk, så blir det aktivitet, og da synes folk det er kjekt å gå ut.

Bildekunstneren Jeanette Løkkevig mener det kan være en ide å gå flere sammen om å leie lokaler.

Ramstad: – Ja, det er nok lurt. Det inspirerer nok dem som jobber med dette.

– Må skape liv i alle lokaler 24-7 May-Britt Roald vil ha et sentrum til inspirasjon og som en møteplass. Og liv i alle lokaler gjennom hele døgnet.

Løkkevig: – Jeg ble så inspirert da jeg var i Røros for en del år siden, der var det en lokal investor som satset veldig på kunsthåndverk. Det har bygd opp et sentrum med atelierer. Folk drar jo dit for å oppleve byen fordi det er mye kunsthåndverk. Jeg hadde håpet at det skulle bli noe slik her, for vi kunstnere er fattige, vet du.

De ser utfordringen med at også gårdeier må ha inntekt:

– Kanskje man kunne hatt en betaling av lokaler basert på salg? undres Løkkevig.