– Slik stunts bidrar til et mer levende sentrum

Nyheter

Sammen med Hilde Mari Hovde solgte de egenprodusert strikk i gågata.

– Hvordan skape et mer levende sentrum?

– I første omgang å gjøre slike stunts som dette. Når folk etter hvert ser at man godt kan fare en tur til Næs, og når markedet kommer, så blir det etter hvert lønnsomt å etablere butikker.

– Vi må prøve å få flere arbeidsplasser hit Ny arbeidsplasser er en nøkkel for å få unge mennesker til Rauma.

– Hva skal vi fylle lokale med?

– Med ting som ikke er her fra før.

– Som for eksempel?

– Vi er her med strikk. Så tenker vi; er det barneklærbutikk i sentrum? Er det fiskebutikk? Jeg er ikke her så ofte, vi bor på Vikebukt, og for oss er det nesten like snart å dra til Moa som Åndalsnes. Men skal vi til Åndalsnes, så må de ha det vil leter etter, sier Karin Dahle.

Mer for ungdom

Olaug Randi og John Dale selger honning:

– Kanskje kunne det vært mer for ungdom, noe som interesserer dem. Kanskje butikker som er interessant for ungdom – noe som gjør at ungdom kan møtes og holde på med ting, er hennes forslag. Hun er positivt til prosjektet «Fremtidens Åndalsnes sentrum» og håper de greier å få til noe.

John Dale mener livet i Åndalsnes sentrum forsvant da bilene forsvant.

– Så det hadde vært bedre med flere biler her?

– Man skulle tro at folk kunne gå 100 meter, men det virker som om det er vanskelig. Synd at det skal være så mange tomme butikklokaler her.

– Må skape liv i alle lokaler 24-7 May-Britt Roald vil ha et sentrum til inspirasjon og som en møteplass. Og liv i alle lokaler gjennom hele døgnet.

– Men hvordan fylle opp lokalene?

– Jeg så at frisøren flyttet inn rett her borte, der vet jeg at det er fantastisk rimelig lokaler.

– Altså skru ned prisen på lokalene?

– Ja, man må jo kunne leve av det man selger.

– Men dem som eier lokalene må vel også leve – er ikke det og en utfordring?

– Lever de bedre når de ikke leier ut? spør han retorisk.

Ansatte må parkere andre steder

Endre Bu selger kunst i Jernbanegata.

– Få vekk parkeringa fra dem som ikke har noe her å gjøre, og det er dem som arbeider her. Det er en farlig ting for sentrum, mener Bu.

– Litt er bedre enn ingenting

Bjørn Moen fra Måndalen selger trearbeid. Han mener aktiviteter som på lørdag er bra.

– Hvis det er ledig likevel, så går det an å ha denne døra åpen. Vi betaler jo litt for å stå her, og litt inntekter er bedre enn ingenting.

– Hva er framtidas Åndalsnes?

– Vi får leve i håpet om at det retter seg. Det er altfor mange lokaler ledig, og så får ekspertene finne ut hvordan man skal snu det, sier Moen.

Håper på kreativitet

– Man må være kreative og finne på noe spennende som gjør at folk drar seg opp av sofaen, sier Ida Tokle, som tror at mer spennende butikker og mer moro for barn, kanskje vil trekke skape et mer levende sentrum.

Hun jobber med renhold på togene og ville ha et mer funksjonelt munnbind. Det fant hun hos Kristine Kavli Augustsson, som sjøl syr og produserer egendesignet munnbind.

– Jeg solgt sju-åtte så langt. Det har gått mye bedre enn jeg trodde, sier Augustsson.