Bidrar med penger for å øke skiopplevelsen

Det er Visit Nordvest som forteller at målet med et nytt prosjekt er at vår region skal bli ansett som et av de beste stedene i landet for å komme seg ut på topptur. Med et kontinuerlig arbeid med ryddig av nye- og vedlikehold av eksisterende traseer, vil regionen bli et ettertraktet område for skiturisme. Visit Nordvest vil bidra med midler til dette arbeidet over en periode på fem år via prosjektet Topptur Nordvest.