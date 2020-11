Anbefaler sterkt karantene for studenter som kommer hjem

Nyheter

Torsdag 12. november kommer flere kommuneoverleger i fylket, deriblant Jon Sverre Aursand i Rauma, med en sterk anbefaling om at alle studenter som kommer «hjem» til fylket fra områder med høg smittespredning oppfordres på det sterkeste om å gå i en frivillig 10-dagers karantene.

Kommuneoverlegene anbefaler også at man i denne perioden så langt som mulig unngår kontakt med personer i risikogruppene. Anbefalingen gjelder fra 12. november og ut året.

«Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager. Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider. Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om vi anbefaler karantene etter hjemkomst,» står det i brevet som ligger ute på Rauma kommune sine hjemmesider.

Bakgrunnen for denne anbefalingen er den store økningen av koronasmitte som har vært i Norge den siste tiden. Møre og Romsdal har under hele pandemien så langt hatt lave smittetall, og kommuneoverlegene skriver at de har hatt god kontroll på situasjonen. I det siste har det imidlertid vært en stor økning av antall smittetilfeller, blant annet i Oslo og Bergen, særlig blant de i aldersgruppen 20-39 år.

«Vi er kjent med at et stort antall studenter har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til våre kommuner,» skriver de.

Videre står det at de mener denne sterke anbefalingen er både riktig, nødvendig og forholdsmessig, og at viktigheten overstiger ulempene dette vil skape for den enkelte. De skriver videre at det i første omgang blir gjort som en sterk anbefaling, men at de ikke utelukker vedtak etter smittevernloven dersom dette anses som nødvendig.

De oppfordrer derfor studenter på det sterkeste til å gå direkte i karantene etter hjemkomst på et egnet sted. Det er ingen krav om karantenehotell, og alle som har eller får symptomer må teste seg, selv om de bare skulle ha milde symptomer.

Brevet er underskrevet av Jon Sverre Aursand, Rauma kommune, Askill Sandvik, Kristiansund kommune, Cato Innerdal, Molde kommune, Petter Holen, Hustadvika kommune, Thomas Rakvåg, Aukra kommune og Kjetil Leirbekk, assisterende kommunedirektør på vegne av Averøy kommune.