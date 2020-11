Nyheter

Under møtet i samferdselsutvalget på mandag, ble det kjent at utvalget støtter fylkeskommunedirektøren sitt forslag om kutt i flere ferjesamband i fylket. Dette gjelder også for Sølsnes-Åfarnes, der det er foreslått å innstille B-ferja i helgene i ni måneder av året, utenom sommermånedene. Ordfører Yvonne Wold sitter ikke selv i utvalget, men er tydelig på at en reduksjon i helgetilbudet ikke kan aksepteres.