Nyheter

– Sjå her, seier Vegard Bjørneset og peikar å ferja som er i ferd med å legge til land på Åfarnes. Ferja er ein del av pendlarvegen til arbeid for innflyttaren på Åfarnes. Og han opplever det ikkje som noko hinder. Ikkje i det heile tatt. Berre ein fin og roleg start på arbeidsvegen, med kaffikopp og musikk på øret dei vel ti minutta det tek over fjorden.