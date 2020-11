Politiet: - Kraftige bøter for brudd på smittevernreglene

Nyheter

I et innlegg på Twitter skriver politiet i møre og Romsdal at politiet nå vil følge opp med anmeldelser og kraftige bøter for brudd på smittevernreglene.

Dette gjelder både nasjonale og kommunale/regionale regler.

Dette er de nye koronatiltakene: - Nordmenn må i størst mulig grad holde seg hjemme - Nordmenn må de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker, sier statsminister Erna Solberg (H).

Fest i Volda

Natt til lørdag stanset politiet en studentfest med mellom 35 og 40 deltakere i Volda i Møre og Romsdal.

Festen ble stanset rundt klokken 2, skriver NRK.

Operasjonsleder Jon Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser til VG at politiet har opprettet en undersøkelsessak for brudd på smittevernreglene.

De fikk melding om festen, som ble arrangert av studenter, klokken 0.21.