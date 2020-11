Søker etter brudd på vannledning

Nyheter

– Det var ti liter i sekundet over normalen og da skjønte vi at det var en vannlekkasje et sted. Vi oppdaget da at det piplet vann her i gangfeltet, i starten av Vollan, forteller Ove Doseth i Rauma kommune.

Han er på stedet i ett-tiden og mannskapet som er kalt ut på jobben, har enda ikke funnet vannlekkasjen. Brostein og asfalt er blitt gravet vekk for å komme til.

– Vi måtte stenge av vannet, men har åpnet igjen nå for å finne lekkasjen, sier han og forteller at stengningen gikk utover beboerne øverst i Jernbanegata.

– Er dette en omfattende jobb?

– Vi vet ikke enda. Vi håper å slippe å grave ut hele gata før vi finner lekkasjen.

– Vil beboere miste vannet igjen ?

– Vi vet ikke noe enda. Vi tror det er et brudd på hovedvannledningen, men vi søker fremdeles.

Vollan er for tiden stengt for trafikk.