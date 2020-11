Salget har ikke tatt av

Nyheter

– Det er nok å se på barnetallet, sier Øyvind Hovde når vi konfronterer gruppelederen i Høyre med det vi kan kalle krise for folketallet på Nordsida. Øyvind tok initiativet til at det skulle selges tomter billig på Åfarnes og han legger ikke skjul på at han så langt er skuffet over responsen dette har fått.