Nyheter

Innfjordingen grunnla firmaet Arvid Gjerde AS, som med 60 ansatte er Norges største i sin bransje. Hvert år setter arbeidslagene fra Arvid Gjerde AS opp 300 kilometer rekkverk, også kalt autovern, langs norske bilveger. Det utgjør om lag en tredel av den samlede lengden rekkverk som monteres i hele landet i løpet av et år.