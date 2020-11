Nominasjonslista til Høyre er klar – Soleim på niende plass

Nyheter

Det er partiet selv som melder i en pressemelding at nominasjonslista for neste års stortingsvalg er klar. På topp finner vi Molde Høyres Helge Orten, mens Vetle Wang Soleim fra Smøla og Monica Molvær fra Ålesund følger på de neste plassene. Orten og Wang Soleim sitter begge på Stortinget for Høyre fra før, mens Molvær sitter på fylkestinget og i kommunestyret i Ålesund.