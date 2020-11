Manglende sikkerhet gjør at feierne setter foten ned

Nyheter

– Arbeidstilsynet setter strenge krav til sikker atkomst i sitt regelverk for arbeid på tak og det samme gjør brannvernlovgivningen. Det sier Edvard Lindvik som er en av feierne i Rauma. Han opplever ofte at sikkerheten ikke er på plass når han er ute for å gjøre jobben sin. I Rauma er det store mangler på dette området.