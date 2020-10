Stenger fylkesvegen og gamlevegen på lørdag

Nyheter

Det opplyser byggherreombud Terje Vikås i prosjektet Romsdalsgondolen i en epost til Åndalsnes Avis. Stenginga vil skje som følge av utflyging av stål og utstyr til fjellstasjonen fra Nesstranda industriområde til Nesaksla. Vikås opplyser at stenginga vil skje i korte perioder på opptil fem minutter mellom klokka 09.00 og 14.00.

Vegene vil bli stengt for all trafikk, både kjøretøy og fotgjengere, og vil skje under selve overflyginga med hengende last fra Super Puma-helikopteret.

– Perioden når veiene periodevis er stengt er med værforbehold. Dersom været er med oss, kan perioden bli kortere. Får vi utfordrende vær kan perioden bli noe lengre, skriver Vikås.