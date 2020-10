Anmeldt for å jage havørn med drone

Nyheter

– Jeg fikk et tips om en video som viser forstyrrelse av havørn som var filma med drone i Romsdalen. Der ble det funnet det vi mener er forstyrrelse av dyreliv, sier Thomas Rødstøl fra Statens Naturoppsyn (SNO) på Åndalsnes til Åndalsnes Avis.

– På bakgrunn av det som vises i filmen sendte vi da inn en anmeldelse til politiet, så er det opp til dem å vurdere om det er et straffbart forhold, sier han videre.

Børge Bjerkeli hos Rauma lensmannskontor bekrefter at de fikk inn en anmeldelse på forholdet i april i år.

– Ja, vi mottok en anmeldelse fra SNO om jaging av havørn med drone. Anmeldelsen går på unødig jaging av vilt. Saka ble etterforska her og sendt til jurist i mai. Nå ligger den hos påtalemyndigheten, sier han.

Saka ligger nå hos politiadvokat Janne Woie. Hun forteller at saka kom til henne nå i oktober.

– Det stemmer det som har blitt fortalt fra lensmannskontoret. Saka ble ferdig etterforska og sendt hit i mai. Jeg fikk den nå i oktober, og det har ikke blitt fatta noen avgjørelse ennå, forteller hun.

Politiadvokaten forteller videre at anmeldelsen gjelder brudd på paragraf 15 i Naturmangfoldloven. Her står det blant annet: «Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

– Strafferammen for dette er bøter eller fengsel i inntil ett år. Ved grove overtredelser er det bøter eller fengsel i inntil fem år, sier hun på generelt grunnlag, siden hun ikke har vurdert detaljene i denne saka ennå.

– Nå er det også slik at både lovgiver og politiet ser veldig alvorlig på miljøkriminalitet og at det er et fokusområde for begge. Dette er noe som blir sett på med stort alvor.

Woie forteller videre at en bør se for seg en påtaleavgjørelse i løpet av nærmeste måned eller to.