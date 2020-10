Sp vil beholde Eidsbygda barnehage, Høyre snakker om bare én barnehage i Isfjorden

Nyheter

Som kjent har kommunedirektøren forslått å legge den barnehagen i Eidsbygda.

– Vi i Sp har lyst til å bevare Eidsbygda barnehage fordi det er kjempeviktig for dem som bor der. Det er mange som har bosatt seg i Torvika og innover i Eidsbygda. Og det er forventet at det kommer flere barnefamilier. Jeg har ikke svaret akkurat nå – jeg vet ikke om vi får det til, men jeg håper, sa Magnhild Vik i onsdagens formannskapsmøte.

Lars Olav Hustad (H) var også innom Eidsbygda i sitt innlegg i debatten. Han fant grunn til å spørre om formannskapet tar inn over seg tallene som kommunedirektøren har lagt fram.

– Spesielt var det en viktig påpekning fra kommunedirektøren, at uansett alternativ, så viser tallene at barnetallet går drastisk ned, sa Hustad.

– Kommunedirektøren har foreslått å legge ned Eidsbygda barnehage, som selvfølgelig er relevant ut fra fødselstall. Men så er det det som er veldig synd, som skulle vært gjort noe med for lenge siden; Leiktun barnehage. Jeg må be om å reflektere om å foreslå en barnehage i Isfjorden, la private overta drifta. Barnetallet går ned. Jo lavere barnetallet blir, dess mer lønnsomt er det at private driver i forhold til tilskudd. Og en slipper kommunen unna med bygningsmassen.

– Hvorfor kan ikke la Læringsverkstedet eller andre få drive, når kommunen ikke har råd til å ta investeringene? Det er en skam – det er altfor dårlige forhold, sa Hustad.

Per Vidar Kjølmoen (Ap) tok ordet og sa at han reagerer på måten Leiktun omtales på.

– Jeg reagerer på måten å snakke ned en offentlig barnehageinstitusjon. Når det gjelder arbeidsplasser, så synes jeg vi politisk skal være litt forsiktige med å sende signal. Det er bedre å snakke opp Leiktun. Kommunestyret gjorde et vedtak om gjøre den om til en friluftsbarnehage. Jeg tror det er fantastiske muligheter som ligger også i den barnehagen, og de har en utrolig flott beliggenhet i forhold til natur. Leiktun kan være et kjempebra element for Rauma, og et element for Rauma for å skape ny vekst, sa Kjølmoen.