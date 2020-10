Merforbruk på 29,3 mill., og da blir det Robek neste

Nyheter

Underskuddet er så stort, at kommunedirektør Toril Hovdenak ikke ser noen mulighet i å dekke det inn over drifta i løpet av 2021 eller 2022. Det kvalifiserer for innmelding i Robek-registeret, noe som betyr at Staten gjennom Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kontrollere og godkjenne årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Rauma vil da havne på Robek-lista for tredje gang siden 2001.

Sviktende inntekter

Hun presiserte at det det ikke bare er merforbruk på drift som fører til de negative tallene. Og sviktende inntekter har bidratt. Kommunen har i år som kjent fått 15 millioner kroner mindre fra Rauma Energi enn planlagt grunnet svikt på konsesjonskraftinntekter og magrere utbytte.

– Det kan godt være at vi uansett vil være i situasjonen ved nytt år at vi har et merforbruk på tre prosent av driftsinntekter, som gjør at vi automatisk havner på Robek. Men uansett så har vi ikke greid å finne inndekning for merforbruket i 2021 og 2022, og det vil også kvalifisere oss for Robek, sa Hovdenak i formannskapet onsdag da hun la fram sitt budsjettforslag for 2021 og økonomi- og handlingsplan for perioden 2021-2024.

Kommunen har en tredelt utfordring. Det ene er å ta ned kostnadene samtidig som inntekter på 24 millioner forsvinner i forbindelse med grensejusteringa. Det andre er å redusere driftsnivået, som pr. august ser ut til å bli på 30 millioner kroner. Og det tredje er å dekke inn merforbruket fra 2020.

Færre unge, flere eldre

Da hun startet med sin budsjettpresentasjon, var hun opptatt av å få politikerne til å erkjenne at det skjer noe med befolkningssammensetninga i åra framover; det blir langt flere eldre, og færre barn og unge i kommunen. Hun dokumenterte det med tall fra SSB og grundige analyser fra Telemarsforsking.

– Dette får betydning for kommuneøkonomien. I sum må vi i den neste fireårsperioden forberede oss på overføringer fra Staten som er ti millioner kroner lavere, sa Hovdenak.

Hun viste en graf som forteller at det først er om fire år at særlig barnehagene vil merke at det er færre barn i kommunen, mens antall eldre stiger. Det vil i tiåra framover føre til et betydelig omstillingsbehov der det må brukes mer penger på pleie og omsorg, og vesentlig mindre på skoler og barnehager.

For stort helsehus? Neida...

Hun sa at vi de neste fire åra må bruka tida godt på å rigge oss med en effektiv i pleie og omsorgstjeneste, slik at vi har ressursene å sette inn når veksten kommer.

– Noen stiller spørsmålet om vi har bygd helsehuset for stort. Nei, denne kurven viser at vi får god bruk for plassene på helsehuset i åra framover, sa Hovdenak.

Av større tiltak i budsjettet har hun foreslått nedleggelse av Eidsbygda barnehage, gradvis avvikling av flyktningetjenesten og nye tiltak i pleie og omsorg.

Investeringer

Av større investeringer foreslår hun å fullføre Måndalen skole (84 mill.) og Måndalen barnehage (35 mill.). Ut over det vil hun bruke 15 mill. på helseplattformen, 15 mill. på sentrumstiltak, 26 mill. på turstier (eksternt finansiert), 10 mill. på fasaderenovering av rådhuset, 10 mill på oppgradering av verkstedet (der brannstasjonen holder til) på Øran, 18 mill. i IKT-investeringer, 12 mill i tiltak etter hovedplan veg, gang- og sykkelveg og 28 mill. på vann og avløp.

Hun er glad for at kommune har mye ny bygningsmasse, og at det derfor ikke er behov for mange store investeringer.

– Man kan greit lene seg tilbake og ikke være veldig stressa for at det ikke ligger store investeringstiltak inne i vårt budsjett, sa Hovdenak.

I møtet minnet hun om at én million kroner mindre i investering betyr 65.000 sparte kroner i renter og avdrag.

Advarte politikerne

Og hun smøg også inn en advarsel til politikerne, ettersom skatteanslag, i tillegg til utbytte fra Rauma Energi, er risikoer i driftsbudsjettet:

– I den grad dere er inne på tanken om å finansiere eventuelle nye tiltak med økning i skatteanslaget, så vil jeg si at det er uansvarlig. Jeg har lyst til å være så tydelig, sa hun.

Politikerne brukte formannskapsmøtet onsdag til å kommentere og spørre om 2021-budsjettet etter kommunedirektørens framlegging. Budsjettet skal vedtas av kommunestyret 10. desember.