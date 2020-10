Luftet å utgreie salg av Rauma Energi

Nyheter

Og han skjønte at han «bannet i kirka» ved å lufte dette:

– Kanskje er det lurt å vurdere å få en utgreiing på det igjen. Ikke nødvendigvis selge hele, men deler av Rauma Energi. Det er et lite kraftselskap – kanskje skal vi se på om noen vil være med på det. Dette er bare betraktninger, som gjør at man kanskje får en bedre økonomisk situasjon, sa Hustad.

Ordfører Yvonne Wold reagerte på dette:

– Jeg merker meg at Høyre fortsatt er veldig ivrige på å selge kraftselskap, og det stusser jeg over med tanke på at hele samfunnet vårt i åra som kommer skal elektrifiseres, og behovet for strøm blir mye større enn i dag. Det er ei gullgruve i alle år som kommer, sa Wold.

Hustad ville presisere:

– Nå tolker ordføreren meg at vi skal selge Rauma Energi. Det har jeg aldri sagt. Men det er bestandig lurt å reflektere og vurdere og få en analyse på om det kan være fornuftig å gjøre det, og ikke avfeie det med en gang, sa Hustad.

Per Vidar Kjølmoen sa at Ap er opptatt av offentlig eierskap av Rauma Energi:

– Det har vært antydet salg av Rauma Energi. I likhet med ordføreren tror jeg det kan være tidenes tabbe hvis vi selger et energiselskap. Høyrestyrte kommuner har solgt før; jeg tror alle erfaringer derfra viser at det har gitt store økonomiske tap for kommunene, sa Kjølmoen.