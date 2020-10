Garanterer skoledrift i halvannet år

Nyheter

Det sa hun i onsdagens formannskapsmøte da budsjettet og økonomiplanen ble debattert. Budsjettet skal endelig vedtas av kommunestyret i desember.

Det var Høyres Lars Olav Hustad som tidligere i debatten stilte seg kritisk til kommunens pengebruk, når den økonomiske situasjonen er så alvorlig. Og det var det å opprettholde ungdomsskole i Måndalen han var kritisk til.

– Med viten og vilje så påfører man kommunen kanskje opptil tre millioner kroner i ekstra driftsutgifter ved å la 25 ungdommer fra Måndalen få egen ungdomsskole i stedet for å skysse dem hit til Åndalsnes, sa Hustad.

Private investorer

En samling private investorer skal som kjent ikke bare bygge ny skole i Måndalen, men de har og sagt seg villige til å bære ekstra driftskostnader for ungdomsskolen i økonomiplanperioden.

– Ett år og fem måneder har investorene garantert for drifta på Måndalen ungdomsskole, sa Hustad.

– Investorene tar risikoen

Ordfører Yvonne Wold svarte:

– Når det nå kommer påstand om at en tar så stor risiko som kommune ved å investere på ungdomstrinnet i Måndalen. Men slik jeg ser det, så ligger risikoen hos investoren. Ikke hos Rauma kommune. Vi har bare sagt at vi skal ha ungdomstrinn til og med den perioden som investoren har garantert for. Etter den perioden er vi helt avhengig av at man har fått en befolkningsvekst og at det er driftsgrunnlag videre, sa ordføreren.

Hustad tok replikk:

– Jeg registrerer at posisjonen garanterer kun for drift av Måndalen ungdomsskole ett år og fem måneder etter utbygging. Det tror jeg er en viktig opplysning for folk, at det ikke er garantier lenger enn det.

– Ikke forpliktende budsjettsamarbeid

Wold svarte: – Jeg snakker bare for meg sjøl – ikke for posisjonen. Vi har ikke noe forpliktende budsjettsamarbeid på den måten.

Hustad: – Som ordfører og leder av posisjonen så går jeg ut fra at det er omforent i posisjonen det du sier. Hvis ikke er det oppsiktsvekkende at posisjonen ikke er enige om det.

Wold svarte: – Det er for tidlig ute. Jeg har fått framlagt noe nå, og dette er en dialog som skal gå framover, sa ordføreren.