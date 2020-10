Foreslår tilskudd til fotballhall på Øran

Nyheter

– Selvfølgelig vil vi finne en løsning på det, og selvfølgelig går vi for hallen på Øran. Og vi skal foreslå tiltak for å klare å finansiere det. Dette er kjempebra tiltak i forhold til barn og unge, sa Hustad.

Luftet å utgreie salg av Rauma Energi Høyres Lars Olav Hustad er ikke fremmed for å selge deler av Rauma Energi, som han selv karakteriserer som arvesølvet til kommunen.

Kommunedirektøren skriver i sitt budsjettforslag:

«ÅIF planlegger en fotball-/flerbrukshall på Øran til ca. 40 mill.kr. Dette blir et anlegg for hele kommunen, sentralt plassert. Rauma kommune vil bidra med et tilskudd på 6 millioner til investeringen, men ikke driftstilskudd. Investeringen må finansieres med ubundet investeringsfond, da dette ikke vil være kommunens eiendom.»