Fikk bruddskader etter fall i klatreveggen

Ifølge daglig leder ved Tindesenteret, Ivar Brennhovd, ble den skadde klatreren sendt til St. Olavs hospital ganske raskt etter ulykka.

– Etter det jeg kjenner til skal det stå bra til med mannen, og han ser ut til å komme seg fra ulykka uten varige mén, sier Ivar Brennhovd.

Sikret med tau

Mannen skal ha klatret i tau og ble sikret av en annen klatrer som sto nede på golvet. Men de nærmere omstendighetene omkring årsaka til ulykka er foreløpig ikke kjent.

– Når slike ulykker skjer i klatreveggen, så har vi faste rutiner på å etterforske hva som skjedde. Vi har så langt ikke konkludert i våre undersøkelser, og derfor kan jeg heller ikke si noe nærmere om årsaka. Dette var et uhell, rett og slett, og når vi etterhvert får oversikt over hva som skjedde, så skal vi som vanlig ta lærdom av det, sier Brennhovd.

Brattkort

At klatrere faller i klatreveggen skjer mange ganger daglig, men sikringsutstyret som brukes gjør at fall vanligvis stanses umiddelbart. Alle som klatrer i klatreveggen må være sertifisert med et såkalt Brattkort, som bevis på at de behersker utstyret og kjenner til hvordan de skal knyte seg inn i tauet og sikre både seg sjøl og den de klatrer sammen med.

Innendørsklatring regnes i dag som en av de raskest voksende idrettene i landet. Tall fra den offentlig databasen til Norsk Klatreforbund forteller at det i 2017 ble registrert totalt 70 skader i norske innendørsvegger, alt fra ubetydelige skrubbsår og opp til fatale ulykker.

Ifølge Brennhovd er fallulykker i klatreveggen ved Norsk Tindesenter veldig uvanlig. Mandagens ulykke skal være den eneste så langt i år.

Risiko

– Hva kan du si om risikomomentet ved innendørsklatring?

– Vi skal ikke underslå at klatring innebærer en viss risiko. Når man har kommet 12 meter opp i en klatrevegg vil det alltid være en fare for at noe kan skje. Men i dette tilfellet har vi i så langt ingen grunn til å tro at det har vært noen svikt eller feil med det fastmonterte sikringsutstyret i veggen, sier Ivar Brennhovd.