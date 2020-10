Kvinne savna fra bopel i Isfjorden

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder like før klokka 16.30 tirsdag ettermiddag at en kvinne i slutten av 60 åra er savna fra bopelen sin i Isfjorden. De skriver på twitter at de har fått kontakt med henne på telefon, og at hun skal være ute på tur i skogsterreng, men at hun ikke kan redegjøre for hvor hun befinner seg. Kvinna skal ha på seg mørk vinterjakke, være i underkant av 170 cm høg, har normal kroppsbygning og mellomblondt kort hår.

– Hun er lokal og i slutten av 60-åra. Hvis noen har informasjon og vet hvem hun er, har sett en kvinne som passer til beskrivelsen; ta kontakt med politiet på telefon 02800, sier operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt. De vil ha observasjoner av henne fra 10-tiden tirsdag formiddag.

#Isfjorden. Kvinne i slutten av 60 årene savnet fra bopel. Hun opplyser pr tlf. at hun er ute å går i skogsterreng, men greier ikke å gjøre rede for posisjon. Hun er iført mørk vinterjakke, underkant av 170 cm, normal kroppsbygning og mellomblondt kort hår. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) October 27, 2020