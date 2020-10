Nyheter

– Ja, det er riktig at vi har hatt problem med basestasjonen på Klungnesveten, sier informasjonssjef Magnus Line i Telenor. Han forteller at de sendte folk opp til fjells så snart de fikk vite om at det var problem og det ble ganske fort avdekket fuktskader på en del av utstyret. Skader som gjorde at en del deler måtte byttes ut.