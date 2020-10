Snøskred på Alnestind

Nyheter

Rundt klokka 14 fredag ettermiddag gikk det et snøskred ved Alnestind i Trollstigen. Politiet i Møre og Romsdal skriver på twitter at det er uvisst om noen har blitt tatt av skredet. Vakthavende ved operasjonssentralen i Ålesund opplyser til Åndalsnes Avis at det enn så lenge er uvisst hvor stort skredet er, og om noen har blitt tatt av det. De opplyser også at det har blitt tilkalt Sea King-redningshelikopter, luftambulanse og lavinehunder. Redningsmannskaper har også blitt tilkalt.

Åndalsnes Avis kommer tilbake med mer.