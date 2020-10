Nyheter

Rundt klokka 14 gikk det et større snøskred på Alnestind, like ved Trollstigen. Nødetatene slo full alarm og kalte inn store styrker for å søke etter folk som kan ha blitt tatt av skredet. Operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt forteller til Åndalsnes Avis at det er ingenting som tyder på at noen har blitt tatt, men at de vil fortsette å søke til de er helt sikre.