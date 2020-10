Nyheter

Det lyser godt rundt to dyretransportbilar som står parkerte på den store parkeringsplassen ved Fv64 i Nesstranda. Her skjer det omlasting av dyr og her møter vi to morgonfriske sjøførar. Reidar Støverstein og Peder Simon Frøysa er begge snart klare for å legge kursen mot Førde og slakteriet der.