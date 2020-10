Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter klokka 15.48 tirsdag ettermiddag at de har pågrepet en mann i 20-åra i Eidsbygda for trusler og skadeverk. De skriver videre at politiet var bevæpnet i forbindelse med pågripelsen, som skal ha foregått uten dramatikk. Det skal heller ikke være noen som er skadet.