Håpar på å tangere fjoråret

Nyheter

Det seier aksjonsleiar for TV-aksjonen i Rauma, Magnhild Vik. Ho fortel når vi snakkar med henne måndag formiddag at det så langt er kome inn 329.000 kroner. I fjor var totalsummen 392.000 kroner til aksjonen som gjekk til organisasjonen Care. Så langt i innsamlinga i år ligg Rauma på 11.-plass av kommunane i Møre og Romsdal fylke når det gjeld beløp per innbyggar i kommunen.