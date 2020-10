Kjent motiv av romsdalsmaleren fra Drammen selges på auksjon

Nyheter

Kunstmaleren, som er født i Drammen i 1822, har malt mange versjoner av samme motiv, og ifølge kunstekspert hos Blomqvist, Gunnar Krogh-Hansen, kjenner man til 12 malerier av Romsdalshorn og Åndalsnes i forgrunnen. Krogh-Hansen forteller til Romsdals Budstikke at bildet som skal selges, er blitt vist både i Bergen og Ålesund og at de føler det er stor interesse for bildet. Han har også et håp om at bildet kan komme tilbake til hjemlige trakter.