Oppfordrer til digital giverglede

Nyheter

Det sier Magnhild Vik, varaordføreren som er lokal leder og talskvinne i Rauma for årets TV-aksjon. På grunn av smittefaren kommer det ingen bøssebærere og banker på dørene til folk søndag. I stedet oppfordres givere å bidra ved å gi penger via såkalte digitale bøsser, som et stort antall mennesker har opprettet på Facebook og andre sosiale medier. Har du et ekstra engasjement for saken kan du bli digital bøssebærer sjøl.