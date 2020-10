Trollstigen kan bli stengt på kort varsel

Nyheter

De forteller at det er meldt snø ned til 200-400 meter i løpet av helga. Det gjør at både Trollstigen og Geiranger-Langvatn kan bli stengt på kort varsel.

- Høyeste punkt på Trollstigen er 852 meter over havet og på strekningen Geiranger-Langvatn er vi over 1000 meter over havet. Om det kommer snø som legg seg på vegene vil de bli stengt på kort varsel. Folk som planlegger å kjøre her må sjekke vegmeldingene og være forberedt på at vegen kan bli stengt, sier byggeleder Kåre Berge i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

Begge vegene blir normalt stengt for vinteren i november/desember.

- Trafikanter som planlegger å kjøre i høyden bør forsikre seg om at de er skodd etter føret og tilpasse farta etter forholdene, oppfordrer fylkeskommunen.