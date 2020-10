Nyheter

(Rbnett.no): Besøkstallene for Åndalsnes i sommer forteller at dette er blant de mest populære stedene å besøke. Ifølge tall som adm. direktør Pål R. Amundsen i Romsdalen AS opplyste på pressekonferansen på Åndalses tirsdag, har rundt 35.000 personer gått Romsdalseggen. Hele 80.000 personer har tatt turen opp til utsiktspunktet Rampestreken, rett under toppen av fjellet Nesaksla.