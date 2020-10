Mer enn 20 vardebål mot vindkraft

Nyheter

Bålene i Rauma var en del av den nasjonale vardebrenningsaksjonen, som Motvind Norge sto bak. Aksjonen er et ledd i kampen mot omstridte vindkraftprosjekter.

I Rauma var det Siv Bårdsnes på Åfarnes som tok initiativet til de lokale vardebålene.

– Det gikk litt tungt å få med folk i starten, men torsdag eksploderte engasjementet også her i Rauma. er Bårdsnes.

Sjøl bar hun et vedfang til topps på Tarløysa 1.086 meter over havet ovenfor Åfarnes. Både der og nede på Nysetra ble det tent vardebål torsdag kveld.

Rødvenfjorden

Båltettheten var størst rundt Rødvenfjorden på forskjellige høgder og nede ved sjøkanten. Men også rundt Isfjorden, på Nesaksla over Åndalsnes, oppover Romsdalen og i Innfjorden og Måndalen brant det store og små bål.

Vardebrenningen i Rauma ble koordinert via en arrangementsside på Facebook. Ifølge Motvind Norge ble det tent 250 vardebål over hele landet samme kveld.

– Men hvorfor er det så viktig å markere motstand mot vindkraftprosjekter i Rauma, når det ikke er planlagt noen vindmøller her?

– Vindkraftutbyggingen har betydning for hele landet. Det handler om mange ting, demokrati og rettssystem, natur og dyreliv, sier Siv Bårdsnes.

Urett

– Vindkraftutbyggingen på Stadt har vist at denne industrien kjører gjennom sine prosjekter på tross av mangelfulle utredninger og feilaktige framstillinger. Det viser at liknende utbygginger kan skje her hos oss også hvis vi ikke er våkne.

– Og så er det noe med at vi ikke skal tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss sjøl, sier vardetenner og aksjonist Siv Bårdsnes.

Her følger et knippe av bålene som brant i Rauma torsdag kveld: