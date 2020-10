Kvikkleire skaper bry for vegtrasevalg på Veblungsnes

Nyheter

Det var mandag grunnundersøkelsene ved foten av Setnesfjellet startet opp. Et boreteam på fire med boreoperatør Bjørn Wold i spissen, er på plassen for å utrede fjelltunnelalternativet 6 og 7, for E136 gjennom Veblungsnes. Etter fire dagers boring, får de torsdag problemer med det niende borehullet.